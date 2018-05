Jens Toornstra heeft geen intentie om Feyenoord te verlaten

Feyenoord middenvelder Jens Toornstra heeft bij de Rotterdamse grootmacht nog een doorlopend contract tot medio 2021, waar Toornstra zelf aangeeft geen intentie heeft om te vertrekken komende zomer.

Waar Feyenoord een teleurstellend seizoen kende, wist het toch een sterke slotfase neer te zetten. Het wist acht competitieduels op rij te winnen en de KNVB beker opnieuw in de wacht te slepen, maar het werd als kampioen onttroond door PSV.

In gesprek met RTV Reijnmond laat Toornstra weten: 'Het is zonde dat we die reeks niet eerder hadden kunnen inzetten. Daar hadden we het nog over in de kleedkamer. Als je zo'n serie midden in het seizoen hebt, kun je écht meedoen om de titel. Dit jaar hebben we veel te snel het gat te groot laten worden.'

Waar het seizoen van de Rotterdammers niet goed valt te praten, is de winst van de KNVB beker een pleister op de wond geweest. 'Met de bekerwinst hebben we het seizoen enigszins rechtgezet. We hebben goed afgesloten met een winstpartij (3-2 bij sc Heerenveen, red.) en we kunnen ons opladen voor het nieuwe seizoen.'

Tot op heden kwam Toornstra in 44 duels aan de aftrap, waarin hij tien keer trefzeker was en twaalf keer de aangever was. Maar over een eventueel vertrek in Toornstra duidelijk, 'Je moet altijd open staan voor alles, maar wat mij betreft zit ik hier lekker en hoef ik niet weg.'

