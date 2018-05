PSV wil viertal spelers verhuren komend seizoen

PSV is achter de schermen druk bezig met de invulling van de selectie voor volgend seizoen, waar een aantal spelers mogen vertrekken.

Dinsdagochtend weet het Eindhovens Dagblad te melden dat PSV een viertal jongelingen komend seizoen wil verhuren, het zou gaan om Dante Rigo, Sam Lammers, Kenneth Paal en Jordy de Wijs.

Voor Jordy de Wijs is er mogelijk een definitief vertrek aan de orde, dit omdat hij al anderhalf jaar wordt verhuurd aan het Rotterdamse Excelsior. Voor de rest willen de Eindhovenaren middenvelder en Chelsea huurling Marco van Ginkel graag behouden voor de selectie, waar de Londenaren hem alleen maar willen verkopen. De vraag luidt alleen of PSV kan voldoen aan de vraagprijs van The Blues.

Naast deze nieuwtjes denkt PSV nog aan versterkingen als Angeliño en Juninho Bacuna.

