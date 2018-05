Jeroen Zoet pakt nieuw clubrecord in twaalf thuisduels zonder tegengoal

Dit seizoen heeft PSV doelman Jeroen Zoet een nieuw clubrecord weten neer te zetten, dit mede omdat hij tegen FC Groningen in het laatste thuiduel ook de nul hield.

In het laatste thuisduel van dit seizoen wist FC Groningen PSV doelman Jeroen Zoet niet te passeren, waardoor de goalie van PSV dit seizoen voor de twaalfde keer dit seizoen thuis de nul wist te houden. Een nieuw clubrecord voor de doelman van de regerend landskampioen.

In de clubhistorie is het nog nooit voorgekomen dat een doelman van PSV twaalf thuisduels op rij de nul wist te houden. In de jaren 80 was het Van Breukelen die toentertijd 11 duels op rij zijn doel wist schoon te houden, iets wat Ronald Waterreus in het seizoen 1995/1996 wist te evenaren.

