Heerenveen moet over landsgrenzen voor zoektocht naar nieuwe trainer

SC Heerenveen heeft moeite in de zoektocht naar een opvolger voor de vertrekkende trainer Jurgen Streppel, waar nu ook over de landsgrezen wordt gezocht.

Waar SC Heerenveen afgelopen week nog oud Ajax trainer Bosz op bezoek had, liet de club weten dat het slechts om een stagedag zou zijn gegaan. Intussen hebben de Friezen ook al contact gezoccht met Excelsior trainer en Portugees V.d Gaag, maar die naam mag nu ook van het wenstenlijstje worden doorgestreept. Ook VVV trainer Steijnen was al langer geen optie meer,

'Heerenveen heeft bij mijn zaakwaarnemer aangegeven dat ik een serieuze kandidaat was, daarna heb ik niks meer gehoord,' aldus de huidige trainer van de Limburgers.

Technisch Manager Hamstra van SC Heerenveen kijkt nu dan ook over de landsgrezen in de zoektocht naar een opvolger voor Streppel, waar het oog is gevallen op een trainer uit Scandinavië. Waar Hamstra momenteel nog niks wil loslaten over eventuele namen, ''Ik ga niet in op namen of wat er in het proces is gebeurd.'

