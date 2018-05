Waar Justin Kluivert op weg lijkt naar de uitgang bij Ajax, zijn de salariseisen te gortig voor de Amsterdammers. Waar zaakwaarnemer Raiola nu de gebeten hond is bij de Amsterdammers.

'Ik heb gehoord dat ik Justin Kluivert naar de uitgang van Ajax loods. Als Ajax het zo naar voren brengt, dan zij dat zo. Ik heb mezelf een regel opgelegd dat ik niet via de pers communiceer over contracten of onderhandelingen met een club. Als het Ajax uitkomt om mij als boeman af te schilderen, is dat wat het is. Het toont weinig zelfreflectie. Ik neem alle verantwoordelijkheid, ben de slechterik en het is allemaal mijn schuld.'

Naar verluidt heeft Raiola 40% geeist bij een eventuele transfer van Justin Kluivert naar het buitenland. Iets wat bij Ajax in het verkeerde keelgat is geschoten.

Zaakwaarnemer Raiola: Dan ben ik de gebeten hond bij Ajax

Een korte samenvatting: Waar Justin Kluivert op weg lijkt naar de uitgang bij Ajax, zijn de salariseisen te gortig voor de Amsterdammers. Waar zaakwaarnemer Raiola nu de gebeten hond is bij de Amsterdammers..