Belgisch Lierse SK lijkt zo goed als failliet

De toekomst voor het Belgische Lierse SK is nog onzekerder geworden na maandag, waar de trainer voor de selectie was geschrapt. In plaats van de training was er een gesprek, waar het onderwerp wel duidelijk was.

De bedrukte sfeer en huilende gezichten verklapten hoe de vlag erbij hing bij het Belgische Lierse SK, De mislukte overname door David Nakhid betekent voor de viervoudig Belgisch kampioen zo goed als het einde van het bestaan.

De club kampt nog met tonnen aan schuld en daar is nu ook een dikke streep doorheen gezet, waardoor het noodlot dichterbij lijkt te komen. Nakhid is nu de gebeten hond bij de trouwe aanhang, ''Ik ga nu niet met modder gooien. Soms springen deals nu eenmaal af. Helaas zijn wij nu de partij die dit meemaken. Het is jammer, want we hebben hierdoor de gesprekken met andere kandidaat-overnemers opzijgezet. Wadi Degla (huidige eigenaar, red.) dacht dat Nakhid de ideale overnemer was.'

Ook het Belgisch Sporttribunaal gaf geen gehoor, ''We hebben uitstel gevraagd en niet gekregen. We moeten nu de beslissing afwachten, maar ons dossier is niet volledig, dus ik verwacht er niet veel van', vertelde Van Elst. Over hoe het nu verder moet met het stamnummer 30 (de bond geeft sinds 1926 clubs bij oprichting een nummer), wil de club pas later communiceren. 'We zijn afhankelijk wat onze aandeelhouder nu beslist te doen. De reglementen zijn complex, we moeten het eerst allemaal bekijken. Maar ik vrees dat dit boven ons hoofd beslist zal worden.'

Er resten nog verschillende scenario's voor de club, waar wel op het hoogste niveau doorgevoetbald moet kunnen worden.

