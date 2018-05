Maandagavond wist het beloftenelftal van het Friese SC Cambuur de beker te winnen, maar niemand van de KNVB was aanwezig om de beker uit te reiken.

Vervolg: Beloftenelftal Cambuur winst beker, maar krijgt niets

Het verhaal is nog erger, de beker zelf was niet eens aanwezig, waardoor het beloftenelftal van SC Cambuur met lege handen het kleedlokaal in moest. Foeke Booy, technisch directeur van SC Cambuur laat in gesprek met het AD weten dat het een schande is dat er niemand aanwezig was.

In het MAT'PARK stadion wist Jong Cambuur met 3-1 zege te vieren op Jong PEC Zwolle, maar moest zonder zilverwaar naar binnen. De KNVB liet op haar beurt weten dat een beloftenteam nooit een beker krijgt,

'We hebben in alle voorwaarden meegenomen dat we geen prijzen uitreiken. Dit is al drie jaar zo en dat is ook bij iedereen bekend. Dit is vooraf ook afgesproken met de teams.'

