Waar de Fransman Ribery eerder deze week al wel bijtekende bij Bayern Munchen, heeft Arjen Robben nog twijfels over een nieuw contract. Ook omdat de vleugelaanvaller nog andere aanbiedingen op zak heeft. Omdat Robben lang moest wachten op bericht over eventuele verlenging, is de twijfel toegeslagen bij de Nederlander.

Der Kicker weet te melden dat het contract van Robben pas na de finale van de DFB Pokal op 19 mei pas wordt verlengd (mits het verlengt wordt) Robben heeft er na dit seizoen 9 seizoenen opzitten in het shirt van Bayern, waar hij in 289 duels 138 keer het net wist te vinden.

Robben twijfelt over langer verblijf bij Bayern Munchen

