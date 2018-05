Justin Kluivert wordt veelvuldig gelinkt aan een vertrek bij Ajax, de aanvaller heeft Mino Raiola als zaakwaarnemer en Edwin van der Sar zei zelf ook al dat het lastig gaat worden om hem binnen boord te kunnen houden, mede dankzij Raiola.

Vervolg: Kluivert gelinkt aan Engels Everton

Kluivert mag dan ook niet klagen met alle interesse die hij heeft, in Engeland, Spanje, Frankrijk en Duitsland is de naam inmiddels al genoemd en Everton hoopt nu toe te kunnen happen.

Of Marcel Brands nou de nieuwe technisch directeur wordt of niet, Kluivert staat op het wensenlijstje van Everton. De club wil volgend seizoen vanaf het begin weer meedoen in het linkerrijtje en vertikt het om weer een seizoen te moeten overleven zoals het dit seizoen is gegaan, na het ontslag van trainer Ronald Koeman.

Kluivert moet Ajax minimaal 15 tot 25 miljoen euro opleveren, Everton zou een bod rond de 20 miljoen overwegen. FC Barcelona zou de speler ook nog steeds uitvoerig bekijken.

Kluivert gelinkt aan Engels Everton

Een korte samenvatting: Justin Kluivert wordt veelvuldig gelinkt aan een vertrek bij Ajax, de aanvaller heeft Mino Raiola als zaakwaarnemer en Edwin van der Sar zei zelf ook al dat het lastig gaat worden om hem binnen boord te kunnen houden, mede dankzij Raiola..