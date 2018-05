Andrès Iniesta vertrekt na dit seizoen bij FC Barcelona, hij had een akkoord met de Chinese club Chongqing Dangdai Lifan maar die haakten toch af nadat er uitvoerig is gepraat over de salariseisen van de Spanjaard.

Iniesta zou namelijk zo’n 27 miljoen euro per jaar gaan verdienen, daarbij zaten ook de inkomsten voor hem als ‘wijnboer’. Iniesta had een principeakkoord dat de club een grote hoeveelheid van zijn eigen wijn kocht, dit zat verwerkt in zijn salaris. Iniesta, die ongeveer 80 à 81 miljoen euro zou gaan overhouden aan de Chinese deal in 3 jaar, vertrekt dus niet richting Azië omdat de club het allemaal toch te gortig vond worden.

De club meldt zelf dat het de banden met Iniesta graag aan wil houden maar dat de clubs het helaas moet doen zonder de 33-jarige Spanjaard.

Waar Iniesta nu zijn carrière zal vervolgen is nog onduidelijk. Het zal in ieder geval een club zijn die diep in de buidel kan en mag tasten, clubs uit Amerika worden direct veelvuldig genoemd.

Iniesta niet richting China: salaris te gortig

