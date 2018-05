Favre gelinkt aan Borussia Dortmund als opvolger Stöger

Lucien Favre moet bij Borussia Dortmund de malaise doen vergeten. Favre, op dit moment nog werkzaam bij OGC Nice, moet de interim-trainer Peter Stöger vervangen.

Het huidig seizoen begon voor Dortmund bij Peter Bosz, nadat het onder hem minder ging volgde de Oostenrijkse Stöger, hij wist met BVB goed stand te houden. Een kans om trainer te blijven bij Die Borussen zit er voor hem dus helaas niet in.

OGC Nice hoopt Favre nog vast te kunnen houden maar is bang dat het al einde verhaal is als Dortmund toehapt. Favre was eerder al lang trainer van Borussia Mönchengladbach en Hertha BSC en heeft dus de nodige ervaring in de Bundesliga, iets wat een vereiste was voor de nieuwe trainer.

Het ziet ernaar uit dat de club binnen een week zijn nieuwe trainer bekend zal maken.

