Steven Berghuis wil graag bij Feyenoord blijven. De aanvaller speelde een goed seizoen en dus is het logisch als andere clubs interesse hebben. De 26-jarige Berghuis zou zelf graag blijven.

Vervolg: Steven Berghuis heeft geleerd van transfer naar Watford

'Ik heb nog niks gehoord en er speelt ook niets. Ik heb geleerd van mijn stap naar Watford. Ik ben twee keer teruggekomen naar Nederland. Dat waren weloverwogen beslissingen en dat zal ik dan ook doen, maar ik hóéf er nog niet over na te denken. Iedereen weet dat ik hier heel happy ben', laat hij weten in De Telegraaf.

In het uitduel met sc Heerenveen (2-3) scoorde Berghuis twee keer en hij maakte een kleine kans op de topscorerstitel. Uiteindelijk eindigde hij als gedeeld derde met drie goals minder dan AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. 'Het zat wel in mijn achterhoofd, maar ik wist dat de kans heel klein was met hoe we er vooraf allemaal voor stonden.'

'Ik was ermee bezig, maar als iemand anders er beter voor had gestaan, had ik hem gegeven. Dus het was niet te geforceerd. Het zat er niet in, maar die jongen van AZ (Alireza Jahanbakhsh, red.) heeft het verdiend. Hij heeft er drie gemaakt', aldus Berghuis.

