Vervolg: Ajax wil De Ligt koste wat kost behouden, Ziyech mag bij goed bod weg

'Hij is een fantastische speler. We moeten een goed elftal hebben om kampioen te worden en Europees te presteren. Als we al onze aankomende talenten laten gaan, houden we zelf geen elftal over. Het geloof in een club moet er ook zijn, dat we bouwen aan iets. Daarom hebben we het afgelopen jaar ook de contracten van De Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui verlengd.'

Over de toekomst van Ziyech is V.d Sar ook duidelijk, bij een goed bod mag de Marokkaan vertrekken. 'Bij Hakim Ziyech is het een ander verhaal met een WK in aantocht. Dan moet je denken aan een 25-jarige speler als Nicolás Tagliafico die we in de winterstop hebben aangetrokken.'

