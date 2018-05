Nu het seizoen ten einde is voor Ajax, begint de speculatie over de toekomst van Justin Kluivert opnieuw. Waar algemeen directeur Edwin v.d Sar de jongeling komende zomer ziet vertrekken.

Vervolg: V.d Sar spreekt verwachtingen uit: Kluivert zal wel vertrekken

'We zijn nu tien maanden aan het praten,' laat de algemeen directeur weten in gesprek met Ziggo (Ronde). 'We zijn er ook wel een beetje klaar mee.'

💬 | Weet Justin Kluivert nog niet wat hij gaat doen of wil hij het niet zeggen?



"Ik denk het tweede. Ik hou het nog voor mijzelf, het is nog niet honderd procent duidelijk. Ik ga geen gekke dingen zeggen."#excajahttps://t.co/2W6bVRtozN pic.twitter.com/kDlU8Nj6vd — FOX Sports (@FOXSportsnl) May 6, 2018

Waar Ajax de 19-jarige buitenspeler dolgraag wil behouden, komen de Amsterdammers maar niet tot een overeenstemming tot verlenging van zijn contract. 'Hij is lastig te behouden, zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) duwt hem richting de uitgang. Dat is heel jammer, want het is niet onze bedoeling dat spelers van 18 of 19 jaar de club verlaten. Dat is niet de filosofie van Ajax.'

V.d Sar spreekt verwachtingen uit: Kluivert zal wel vertrekken

Een korte samenvatting: Nu het seizoen ten einde is voor Ajax, begint de speculatie over de toekomst van Justin Kluivert opnieuw. Waar algemeen directeur Edwin v.d Sar de jongeling komende zomer ziet vertrekken..