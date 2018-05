Klaass Jan Huntelaar gaat komend seizoen door bij Ajax, waar de 34-jarige spits binnenkort zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw eenjarig contract.

Vervolg: Huntelaar tekent bij, De Ligt en Kluivert uiterst onzeker

Na afloop van het gewonnen duel tegen Excelsior liet Huntelaar weten dat hij er nog een jaartje aan vast plakt bij Ajax.

De Ligt en Kluivert

De Ligt wilde nog niks weten over een vertrek, 'Ik ben erg gelukkig bij Ajax. Het aanvoerderschap is ook een mooi iets. We zullen wel kijken wat er gebeurt,' aldus de verdediger.

Ook over Kluievert is nog veel onduidelijkheid, 'Ik weet niet of ik mijn laatste wedstrijd bij Ajax al heb gespeeld. Ja, ik heb mijn keuze al wel een beetje gemaakt. Maar het komt allemaal wel in de komende weken.'

