Napoli heeft zondagmiddag zijn titelkansen definitief vergooid. Thuis tegen Torino kwam I Partenopei niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Met zes punten achterstand op Juventus en nog twee wedstrijden te spelen is het Italiaans kampioenschap nagenoeg beslist. Het verschil in doelsaldo bedraagt zestien in het voordeel van Juve.

Vervolg: Titel kan Juventus niet meer ontgaan na nieuw gelijkspel Napoli

Titel kan Juventus niet meer ontgaan na nieuw gelijkspel Napoli

In de eerste helft kwam Napoli op voorsprong via Dries Mertens. Vijf minuten na rust was het alweer gelijk toen Daniele Baselli een voorzet van Adem Ljajic tot doelpunt promoveerde. In het resterende half uur zette Napoli alles op alles om alsnog op voorsprong te komen, en met succes:Aanvoerder en clubicoon Marek Hamsik maakte op aangeven van José María Callejón 2-1. Waar Napoli dacht de wedstrijd rustig uit te kunnen spelen, kwam Torino toch weer terug. Opnieuw lag Adem Ljajic aan de basis van de tegentreffer. De Bosniër bood zeven minuten voor tijd Lorenzo De Silvestri een niet te missen kans:2-2. De supporters in het Stadio San Paolo vielen stil en een eindoffensief mocht ook niet meer baten. Juventus pakt zijn zevende titel op rij.

Een korte samenvatting: Napoli heeft zondagmiddag zijn titelkansen definitief vergooid. Thuis tegen Torino kwam I Partenopei niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Met zes punten achterstand op Juventus en nog twee wedstrijden te spelen is het Italiaans kampioenschap nagenoeg beslist. Het verschil in doelsaldo bedraagt zestien in het voordeel van Juve. .