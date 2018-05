Liverpool legt miljoenen neer voor komst Fekir

In de Franse media wordt gemeld dat Nabil Fekir van Olympique Lyon deze zomer voor een hoog bedrag vertrekt richting Liverpool. De 24-jarige Fransman stond al eerder in de interesse van Engelse clubs.

Zo werd deze zomer Tottenham Hotspur nog genoemd in de strijd om de handtekening van de in Lyon geboren aanvaller. Dit seizoen was Fekir goed voor 22 goals in 37 wedstrijden voor Lyon en dat is in Engeland dus ook niet onopgemerkt gebleven. Liverpool zou een akkoord hebben waarin het 70 miljoen euro betaald aan Lyonnais. De speler zou als flankaanvaller of als aanvallende middenvelder kunnen spelen. Ook ter vervanging van de wat mindere Dominic Solanke of Danny Ings.

Volgend seizoen heeft Liverpool zich tevens ook al verzekerd van de komst van Naby Keïta. Mochten Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino allemaal blijven, wordt het toch wel een kampioenswaardig elftal. Toch hopen de fans nog op een goede verdediger naast Virgil van Dijk én een nieuwe keeper. Eerder werd daar al Alisson Becker van AS Roma genoemd.

