Gertjan Verbeek overweegt te stoppen als trainer

Gertjan Verbeek zet mogelijk een punt achter zijn trainerscarrière. De 55-jarige Verbeek werd onlangs al na 150 dagen ontslagen bij FC Twente en medio 2017 werd hij ook al ontslagen bij VfL Bochum. Verbeek overweegt nu om zich meer op het beleidsmatige deel van een club te gaan richten.

‘Ik wil nog wel op het veld staan, maar mijn belangstelling gaat steeds meer uit naar het beleidsmatige. Ik wil voor de langere termijn een stabiele club en cultuur kunnen neerzetten. Daar krijg je als trainer tegenwoordig bijna geen tijd meer voor. Dat zijn vervlogen tijden’, vertelde Verbeek tegen de NOS.

Verbeek liet ook weten dat hij openstaat voor een club als NAC Breda als die club hem als technisch directeur wil. ‘Bij ploegen waar je nog wat kunt neerzetten, waar gekeken wordt naar topsportklimaat. Dan doe ik dat liever als directeur dan als trainer. Dan sta je minder op de voorgrond. Ik heb nu lang genoeg in de schijnwerpers gestaan. Zeventien jaar lang, onafgebroken. Dat is een hele tijd. In die zin heb ik mijn portie wel gehad. Misschien is de tijd om een andere weg in te slaan wel aangebroken’, aldus Verbeek.

