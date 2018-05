V.d Brom: Verwacht wel dat Jahanbakhsh vertrekt bij AZ

AZ-trainer John van den Brom denkt dat Alireza Jahanbakhsh na dit seizoen niet meer voor AZ speelt. De aanvaller uit Iran scoorde tot voor het duel met PEC Zwolle van zondagmiddag achttien keer in 32 competitieduels.

‘Ali heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Hij gaat ook nog naar het WK, dus het lijkt me moeilijk om dat soort spelers te houden’, zei Van den Brom tegen FOX Sports.

Een prachtige dag voor Alireza Jahanbakhsh, de buitenspeler van @AZAlkmaar maakt een hattrick én is topscorer van de Eredivisie.



" 1️⃣ was om dicht bij de topscorerstitel te komen,

2️⃣ was voor de zekerheid,

3️⃣ toen was het klaar."#azzwohttps://t.co/JFHIr9tzOJ pic.twitter.com/oeWcKHeyTX