Benfica en Sporting in evenwicht, FC Porto Portugees kampioen

Na vier jaar zonder prijzen mocht het Portugese FC Porto zaterdag de landstitel opeisen in de Portugese Liga.

Concurrenten Sporting Lissabon en Benfica hielden elkaar in een onderlinge strijd op een 0-0 remise, waardoor FC Porto niet meer te achterhalen is in de Portugese Liga. Waar de topper nog later begon omdat het vuurwerk wat op het veld was gegooid weggeruimd moest worden, was het Benfica wat in de openingsfase het initiatief nam.

Waar Benfica de paal raakte, was het aan de andere kant Dost die op Bergkampachtige wijze niet wist te scoren. In de tweede helft bleven de beide ploegen ook in evenwicht, waardoro er niet meer gescoord werd. Hierdoor mocht FC Porto zich na vier jaar zonder prijs kampioen van Portugal noemen.

Sporting en Benfica moeten nog wel strijden voor een ticket in de voorronde voor de Champions League volgend seizoen.

