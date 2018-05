Waar in het heenduel van de play off SC Cambuur met 4-1 wist te winnen van FC Dordrecht, was het zaterdagavond aan FC Dordrecht om er een knotsgekke wedstrijd van te maken.

Vervolg: FC Dordrecht met weergaloze comeback naar volgende ronde play offs

Dordrecht wist na strafschoppen en een weergaloze comeback de Friezen uit te schakelen in de race naar promotie naar de Eredivisie. Kallon zorgde er binnen een halfuur voor dat Cambuur op een 1-0 voorsprong kon komen en de hoop voor Dordrecht tot het minimum te maken.

Maar FC Dordrecht kwam herboren uit de kleedkamers, binnen vier minuten in de tweede helft mocht Jeremy Cijntje de gelijkmaker voor zijn rekening nemen. Dat was het teken voor de wederopstanding van Dordrecht, wat binnen het uur zelfs op 1-2 voorsprong wist te komen door Arias.

Daarna bood Kevin Blom de helpende hand en mocht FC Dordrecht vanaf 11 meter op 1-3 te komen. Mahmudov wist het hoofd koel te houden vanaf de stip. Een kwartier voor tijd was het drama voor Cambuur compleet toen Mahmudov uit de kluts de 4-1 scoorde.

Na de reguliere tijd stond het nu gelijk en moest er verlenging aan te pas komen, waar beide ploegen niet in wisten te scoren. Zo moest er na 210 minuten strafschoppen aan te pas komen. Voor FC Dordrecht waren Mahmudov, Stankov, Mawouna Amevor, Erol Alkan en Arias allen trefzeker, waar bij Cambuur Crowley miste en zo fataal was.

FC Dordrecht is naar de volgende ronde van de play offs richting promotie, waar Sparta Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid de tegenstander is.

FC Dordrecht met weergaloze comeback naar volgende ronde play offs

Een korte samenvatting: Waar in het heenduel van de play off SC Cambuur met 4-1 wist te winnen van FC Dordrecht, was het zaterdagavond aan FC Dordrecht om er een knotsgekke wedstrijd van te maken..