VIDEO: Van Bronckhorst met andere namen tegen Heerenveen

Waar Feyenoord de laatste speelronde in de Eredivisie nergens mee om speelt, kan het tegenstander SC Heerenveen een groot plezier doen.

De Rotterdammers komen de laatste speeldag van de Eredivisie seizoen 17/18 niet meer met het sterkste team aan de aftrap, dat kan goed nieuws betekenen voor de Friezen. SC Heerenveen heeft namenlijk nog wel ergens om voor te spelen, de play offs voor Europees voetbal.

Of Feyenoorde de Friezen gaat helpen is nog maar de vraag, maar Gio liet weten dat er in ieder geval met andere namen afgetrapt wordt dan vorige week.

💬 | Giovanni van Bronckhorst kan Heerenveen een groot plezier doen.



"Er zal weer een ander team staan."#heefey pic.twitter.com/yfeaBu42OS — FOX Sports (@FOXSportsnl) May 4, 2018

