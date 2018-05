Zuid Amerikaanse bond nodigt Japan en Qatar uit voor Copa America

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft Japan en Qater een uitnodiging gestuurt voor de Copa America van 2019.

Waar komend jaar de strijd om de Zuid Amerikaanse titel wordt gespeeld in Brazilie, heeft de Zuid Amerikaanse bond Japan en Qatar hiervoor uitgenodigd. Beide landen grepen het aanbod met beide armen aan.

Sinds 1993 nodigt de Conmebol nog steeds ieder jaar twee landen uit van buiten de Zuid Amerikaanse grenzen, waar het aankomend jaar dus de beurt is aan Japan en Qatar. Voor Japan is het alweer de tweede keer dat het mag deelnamen aan de Copa America, voor Qatar is het een debuutjaar.

'Het wordt een spannend toernooi, waarin iedereen de titel kan pakken,' liet voorzitter Alejandro Dominguez van de Conmebol weten.

