BREAKING: Sir Alex Ferguson opgenomen op IC

Grote zorgen in Engeland, Sir Alex Ferguson is met spoed opgenomen in het ziekenhuis na een hersenbloeding, dit laat Manchester United weten op de clubwebsite.

De 76-jarige Sir Alex Ferguson is met spoed opgenomen in het ziekenhuis en is zaterdag al geopereerd, waar de oud trainer van United nu op de IC ligt om uit te rusten en bij te komen van zijn operatie.

Eerder zaterdag liet zijn zoon Darren, manager van Doncaster Rovers het duel al aan zich voorbijj gaan vanwege persoonlijke redenen.

