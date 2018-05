De Deense middenvelder Lasse Schöne van Ajax denkt dat wanneer Ziyech wordt verkocht komende zomer, Ajax er flink aan kan verdienen. De Deense middenvelder gokt dat Hakim Ziyech een marktwaarde van 40 miljoen heeft.

Vervolg: Lasse Schöne: 'Ziyech zeker wel 40 miljoen waard'

In gesprek met voetbalrubiek buiten de lijntjes van VI begint de Deen, 'Hakim is nu al veel waard. Een miljoentje of veertig is wel een mooie prijs. Ik vind het altijd lastig om zoiets over mezelf te zeggen, maar ik denkt dat ik wel twee miljoen waard ben.'

