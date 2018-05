De algemeen directeur van Ajax geeft zondag tekst en uitleg over het ontslag van Marcel Keizer halverwege het seizoen.

Vervolg: V.d Sar laat los: Keizer deed dingen die in onze ogen niet konden

In een interview met Ajax Life laat V.d Sar weten: 'De eerste competitiehelft verliep niet zoals we wilden, Daar zijn aantoonbare redenen voor, maar ook andere zaken die de technische staf in onze ogen niet goed deed of waar verkeerde vervolgstappen werden genomen. We hebben deze stap genomen om spelers en het team beter door te ontwikkelen.'

Dat de naam van Ten Hag al snel boven kwam drijven en Ajax daar achter de schermen al mee bezig was, wordt ontkend door V.d Sar: 'Nee, dat ontstaat. Als je voor iemand gaat, moet je daar vol voor gaan en moet je iemand steunen. Dat blijft altijd lastig. De één vindt dat we Marcel te weinig hebben gesteund, de ander juist te veel. Dat vind ik altijd een arbitrair iets tussen mensen.'

Ajax wilde begin van dit kalenderjaar een frisse start maken, 'De groep miste de overtuiging in het eerste halfjaar. Je kunt zeggen: de selectie kruipt naar elkaar toe. Maar je kunt óók zeggen: de selectie krijgt klap op klap. Van daaruit wilden we een 'clean break' nemen en zorgen dat we de achterstand van vijf punten op PSV zouden inlopen.'

Dat lukte de Amsterdammers niet en ze eindigde tweede achter landskampioen PSV, 'Feit blijft dat we bij vlagen té kwetsbaar bleken. Dan miste de ploeg een bepaalde mentaliteit waarmee je drie punten binnensleept.'

V.d Sar laat los: Keizer deed dingen die in onze ogen niet konden

Een korte samenvatting: De algemeen directeur van Ajax geeft zondag tekst en uitleg over het ontslag van Marcel Keizer halverwege het seizoen..