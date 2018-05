Olympique Lyon-watcher Hervé Penot denkt dat het Franse Olympique Lyon deze zomer haar handen vol zal hebben aan het afwijzen van geinteresseerde clubs voor Memphis Depay, de oud PSV-er heeft zich dit seizoen stormachtig ontwikkeld en laten zien voor de buitenwereld, dat vele clubs aan zijn voeten liggen.

Memphis Depay gevolgd door half Europa, droomtransfer lonkt

De Olympique Lyon watcher verwacht dat vele Engelse Premier League clubs de handtekening van de oud PSV-er willen hebben komende zomer. Penot laat weten in gesprek met de NOS, 'De fans houden van hem, tegen Nantes kreeg hij een enorm applaus toen hij drie minuten voor tijd gewisseld werd, een paar maanden geleden floten ze hem nog uit.'

Bij het Franse Olympique Lyon lijkt de aanvaller herboren, 'Daar komt zijn killerinstinct tot wasdom. Lyon vroeg zich tot voor kort af wat ze na het seizoen met hem moesten; hij verdient een flink salaris en zijn impact was niet zo groot. Hij scoorde wel veel, maar bracht verder te weinig. Nu zullen ze hem wel móéten behouden.'

De in vorm verkerende Memphis is dat ook niet ontgaan op de velden in Europa, 'Ik denk dat veel Premier League-clubs hem zouden willen hebben. Nog drie wedstrijden te gaan, als hij deze vorm vasthoudt zullen er zeker clubs geïnteresseerd zijn.'

Memphis Depay gevolgd door half Europa, droomtransfer lonkt

