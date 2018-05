Het Duitse Sport1 weet zaterdag te melden dat Amin Younes een persoonlijk akkoord heeft bereikt met VfL Wolfsburg. De vleugelaanvaller kan een contract voor vier seizoenen tekenen, mits het Italiaanse Napoli ook akkoord gaat.

Omdat Amin Younes officieel heeft getekend bij het Italiaanse Napoli, verwacht men dat de Ajacied vanaf 1 juli zich meldt in Napels. Mocht Younes inderdaad voor Wolfsburg willen gaan uitkomen, verwacht Napoli nog wel een transfersom die nog onduidelijk is voor de Duitsers.

Afgelopen zomer dacht Napoli naar het Italiaanse Napoli te gaan en tekende hij daar maarliefst 30 keer, maar keerde terug naar Nederland vanwege persoonlijke redenen. Maar achteraf leek de Duitser geschrokken van de Italiaanse maffia en de portretrechten.

Napoli voorzitter Aurelio de Laurentiss wil dan ook niet te hoog van de toren blazen, 'Ik weet het niet. Als ik op dat moment in Castel Volturno (Italiaanse gemeente in provincie Caserta, red.) was, dan zou Younes nooit zijn vertrokken. Ik belde hem op om hem te stoppen en hij begon ineens te vertellen over z'n opa dit, z'n opa dat.'

Mocht Younes inderdaad naar het Duitse Wolfsburg vertrekken, is het nog maar afwachten of dat in de Bundesliga op het hoogste niveau is of een niveau lager.

Younes en Wolfsburg akkoord, Napoli heeft laatste woord

