Diego Simeone, de trainer van het Spaanse Atletico Madrid, wil niet ingaan op de geruchten rondom een eventuele transfer van de Fransman Antoine Griezmann.

Vervolg: Diego Simeone houdt lippen op elkaar wat betreft toekomst Griezmann

FC Barcelona aanvaller Luis Suarez liet eerder weten dat Griezmann een prima aanwinst zou zijn komende zomer, Simeone wordt met deze uitspraken geconfronteerd. 'De club is trots dat het spelers kan halen met kwaliteiten zoals Griezmann, net als eerder gebeurde met Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé.'

Toen er dieper op ingegaan werd liet Simeone los, 'We denken niet aan individuele situaties. We proberen de belangrijke spelers hier te houden, zodat de club kan blijven groeien. Al onze beslissingen zijn in het belang van de club en de spelersgroep.'

Diego Simeone houdt lippen op elkaar wat betreft toekomst Griezmann

Een korte samenvatting: Diego Simeone, de trainer van het Spaanse Atletico Madrid, wil niet ingaan op de geruchten rondom een eventuele transfer van de Fransman Antoine Griezmann..