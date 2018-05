In een openhartig interview met het Algemeen Dagblad laat Ziyech zich gaan en doet hij gemeende uitspraken.

Vervolg: Ziyech: Echt ideaal kun je me niet noemen

In het interview met het AD laat Ziyech weten dat het geen afscheidsinterview gaat worden, 'Dat denk ik wel. Ik ben ervan overtuigd dat ik zal vertrekken. Ik vind persoonlijk dat ik vrij weinig meer te zoeken heb in Nederland. Dat ik uitgeleerd ben en dat ik een nieuwe uitdaging nodig heb.'

Weggejaagd gevoel

In het interview geeft Ziyech ook te kennen dat hij zich niet weggejaagd voelt door de Ajax aanhang, dat hij ook had weggewild als het allemaal anders was gelopen. 'Ik had het gevoel dat ik áltijd het pispaaltje was. Als er iets misging, was het altijd weer Ziyech, Ziyech, Ziyech. Op een gegeven moment was ik het zat. Dus heb ik mijn mening gegeven en gezegd dat het geen echte supporters zijn. Heb ook één keer negatief gereageerd na een doelpunt. Tot het moment dat ik dacht: ik stop hier geen energie meer in.'

'Ik houd gewoon niet van die poppenkast,' vervolgt Ziyech. 'Dat ik daar geen vrienden mee maak, dat is dan maar zo. Mensen willen ideale schoonzoontjes, hè. Dat ben ik niet. Liever eerlijk en gehaat, dan achterbaks en geliefd.'

Vriend Nouri

Het begon natuurlijk dit seizoen met het drama van Abdelhak Nouri, 'Als ik bij Appie aan het bed sta, gaat er van alles door mijn hoofd. Ik praat niet tegen hem, maar ik haal in mezelf wel alle mooie herinneringen naar boven.'

'Een jaar lang zijn we heel close geweest. We sliepen tijdens de reizen altijd bij elkaar op de kamer. We hebben de grootste lol gehad samen. Dan maakten we filmpjes als we de slappe lach hadden. Ik heb nog veel beelden van Appie en ik op mijn telefoon. Dat zijn beelden die ik koester en die ik op een apart schijfje heb gezet zodat ik ze altijd bij me kan hebben.'

