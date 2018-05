Turks Besiktas kan bekervoetbal vergeten na domme actie

De Turkse voetbalbond TFF heeft de Turkse grootmacht Besiktas uitgesloten van bekervoetbal volgend seizoen.

Het eerste gestaakde halve bekerfinale duel tegen Fenerbahce (returnduel) moest afgelopen week worden uitgespeeld (eerste duel eindigde in 2-2). Maar de Turkse club liet via twitter weten niet van plan te zijn de resterende 30 minuten uit te spelen, waardoor de Turkse voetbalbond een reglementaire overwinning van 3-0 toekende aan Fenerbahce.

Fenerbahce is hierdoor bekerfinalist, maar Besiktas wordt nog erger gestraft door de Turkse bond. Niet alleen is het dit seizoen uitgeschakeld voor de bekerfinale, ook mag het volgend seizoen niet uitkomen in de Turkse beker.

