De 23-jarige middenvelder Gustafson werd dit seizoen verhuurd aan het Limburgse Roda JC, waar hij tegen degradatie moet strijden dit seizoen.

Vervolg: Gustafson en Feyenoord na dit seizoen uit elkaar

Waar de middenvelder niet meer verder wil terugkeren bij Feyenoord na dit seizoen, heeft Gustafson aangegeven dat hij wil vertrekken bij de Rotterdamse hoofdmacht. In gesprek met De Limburger laat de middenvelder weten: ''Ik heb nog een contract voor een jaar bij Feyenoord, maar de club en ik zelf zijn in een gesprek overeengekomen dat mijn toekomst elders ligt.'

''Bij Roda? Het is een groot proces, daar wil ik nu niet op ingaan. Ik wil in ieder geval een plek waar mijn kwaliteiten het best tot zijn recht komen.'

Bij Roda JC is Gustafson van grote waarde met dit seizoen al negen treffers.

Gustafson en Feyenoord na dit seizoen uit elkaar

Een korte samenvatting: De 23-jarige middenvelder Gustafson werd dit seizoen verhuurd aan het Limburgse Roda JC, waar hij tegen degradatie moet strijden dit seizoen..