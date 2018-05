Veltman gaat voor rentree in nieuwe kalenderjaar

In het duel met VVV Venlo scheurde Joël Veltman zijn kruisband van zijn rechterknie af, waardoor een herstelperiode voor de 26-jarige verdediger rest.

In Augsburg ging Joël Veltman afgelopen week onder het mes, waar nu een herstelperiode voor de Ajacied op het programma staat. Dit kalenderjaar lijkt Veltman niet meer in actie te kunnen komen voor de Amsterdammers, ''Ik ga uit van ongeveer negen maanden.'

Op de clubwebsite valt te lezen: ''''Alles eerder is mooi meegenomen. 15 januari ben ik jarig. Het zou fantastisch zijn als ik rond die datum weer minuten kan maken.' Veltman gokte op een transfer komende zomer, maar die lijkt hij nu definitief uit zijn hoofd te kunnen zetten.

''Een blessure komt nooit goed uit. Ik moet eerst gewoon wedstrijdfit worden. De trainer weet wat ik kan, ik wil me terug in het elftal knokken en in de Johan Cruijff ArenA spelen.' Over het eventuele aanvoerderschap is Veltman ook niet zeker, ''Daar hebben we nog niet over gesproken. Ik kan me ook voorstellen dat de trainer (Erik ten Hag, red.) iemand aanwijst die het komende halfjaar wel inzetbaar is. Maar ik ben iemand die van nature veel coacht. Dat blijf ik sowieso doen. Ook buiten de lijnen, en daar heb ik nu in ieder geval meer tijd voor.'

Dit seizoen moet Veltman toch al gauw vergeten, ''Ja, het was een heel roerig jaar met heel veel teleurstellingen. Iedereen weet dan waarover ik het heb. En dan eindigt het ook nog met zo'n blessure. Het wordt een lang traject. Er zullen genoeg momenten komen dat ik denk: wat een shitzooi. Maar ik sta er positief in.'

