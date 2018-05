De Fransman Laurent Koscielny heeft donderdag in het Europa League duel tegen Atletico Madrid een zware blessure opgelopen, hierdoor gaat er een streep door het WK voor hem.

Vervolg: Laurent Koscielny moet streep door WK zetten door zware blessure

Dit werd vrijdagavond bevestigd door Frans bondscoach Deschamps. Laurent Koscielny bleef donderdag ongelukkig met zijn voet hangen en moest per brancard het veld worden afgedragen, waar het meteen duidelijk was dat het wel eens een erge blessure zou kunnen zijn.

Simeone wist niet precies wat er aan de hand was, maar de diagnose lijkt erop te wijzen dat de achillesspees van Laurent Koscielny is afgescheurd. Het WK gaat aan de neus van de verdediger voorbij. ''Dit is een hele grote teleurstelling voor onze ploeg,' liet de bondscoach weten op de site van de Franse bond. ''Ik ben heel verdrietig voor Laurent, want het WK is een hoogtepunt in de loopbaan van iedere speler. Ik wens hem het beste voor zijn revalidatie en weet zeker dat we nog veel van hem gaan zien.'

Tot dusver blijft de teller voor de verdediger dus op 51 caps staan en zal hij het WK op een andere manier moeten volgen dan in Rusland.

Laurent Koscielny moet streep door WK zetten door zware blessure

Een korte samenvatting: De Fransman Laurent Koscielny heeft donderdag in het Europa League duel tegen Atletico Madrid een zware blessure opgelopen, hierdoor gaat er een streep door het WK voor hem..