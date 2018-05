Degradatie FC Twente doet Hakim Ziyech niet veel

De 24-jarige Hakim Ziyech speelde twee seizoenen geleden nog voor FC Twente, wat nu dit seizoen afdaalt naar een niveau lager.

De degradatie van FC Twente doet Ziyech dan ook niets meer laat hij weten in gesprek met Voetbal Inside. 'Twente is een gepasseerd station.'

'Ik weet het niet... Het is mijn oude werkgever, maar we weten allemaal hoe het daar gelopen is. En weet je, het is een grote club en je gunt het niemand om te degraderen, maar ik heb er niet echt gevoel bij. Of ze terugkomen? Daar ben ik wel van overtuigd, ja.'

