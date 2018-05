Algemeen directeur Edwin v.d Sar van Ajax laat weten dat Ajax de eigen jeugd een toekomst geeft, en het moeilijk is om topspelers weg te halen bij topclubs.

In gesprek met Ajax Life laat V.d Sar weten: 'Wij richten ons op eigen talent. Grote spelers die wij in het verleden voortbrachten, waren eigen talenten.' V.d Sar geeft dan ook aan dat Ajax niet naar het grote Bayern kijkt, 'Wat Bayern doet, ligt in Nederland gevoeliger. De overstap van PSV of Feyenoord naar Ajax is lastig.'

'Wij willen de beste jeugd en daarnaast een kern van de beste Nederlandse spelers. Zijn ze er niet, dan kijken we in Scandinavië of gooien we het over een andere boeg en kijken we iets exotischer, zoals afgelopen twee jaar in Zuid-Amerika.'

V.d Sar: We moeten onszelf niet vergelijken met Bayern

