FC Twente wil supporters korting geven op seizoenskaart

Waar FC Twente eerder vrijdag al te horen kreeg dat hoofdsponsor Pure Direct voor vijf jaar aanblijft, komt het later op de dag met een ander nieuwtje voor seizoenskaarthouders.

Waar FC Twente zondagmiddag haar laatste Eredivisie duel afwerkt tegen NAC in de eigen Grolsch Veste, komt het de supporters volgend seizoen tegemoet. De club wil de seizoenskaarthouders volgend seizoen graag behouden en komt met een eerste divisie korting.

Prijzenslag

Op de clubwebsite laat FC Twente weten dat het een hard hoofd had in de het vaststellen van de nieuwe seizoenskaartprijzen. '' We hebben daarover veel gesproken met supporters en sponsors. De een wil de volle pond betalen, de ander schreeuwt om een korting. Uiteindelijk kent realiteitszin en liefde (g)een getal,' valt te lezen in een statement.

Dat er voor de fans veel verandert beseft de club zich maar al te goed, ''Het doel voor komend seizoen is duidelijk: terugkeren in de Eredivisie. Daar moet alles op gericht zijn. Het allerbelangrijkste daarbij is een volle Veste! Maar wij weten ook dat Jong Ajax-thuis niet hetzelfde is als Ajax-thuis. Sportief zetten we een forse stap terug. Ook financieel gaan we de degradatie voelen.'

Eerste divisie korting

Bij de aanschaf van een nieuwe seizoenskaart kunnen supporters zelf bepalen of er een korting wordt toegepast, 'We hebben besloten om twintig procent Eerste Divisie-korting aan te bieden voor de seizoenkaarten. Supporters die de club ook financieel extra willen ondersteunen hebben de mogelijkheid om af te zien van deze korting.'

