Edwin v.d Sar, de algemeen directeur van Ajax, is het gemor van de Ajax fans inmiddels wel beu. Na vier jaar op rij geen prijzen moet er komende zomer actie worden ondernomen.

Vervolg: V.d Sar: Er gaat actie ondernomen worden op transfergebied

'We moeten met een zo sterk mogelijke selectie kampioen worden en door die vroege Europese wedstrijden komen,' laat V.d Sar weten in gesprek met Ajax Life. Na vier seizoenen zonder landstitel of prijzen, moet V.d Sar het ontgelden bij de Amsterdamse fans.

'Ik ben eindverantwoordelijk. Daar wil ik niet voor weglopen, maar het is niet aan de orde om op te stappen.' Ajax moet dus achter de schermen goed werk verrichten om de selectie komend seizoen klaar te stomen tegen de concurrentie. Waar V.d Sar vertrouwen houdt, 'Maar wij zijn op een bepaald niveau natuurlijk ook kapitaalkrachtig.'

Waar Ajax al twee namen wist toe te voegen aan de selectie van volgend seizoen, belooft V.d Sar dat er meer transfergeweld aan zit te komen. 'We hebben met Bandé en Schuurs al aankopen gedaan, maar daarmee zijn we nog niet klaar op de transfermarkt. Daarnaast hebben we met een groot aantal spelers verlengd afgelopen jaar. Denk aan De Ligt, De Jong, Van de Beek en Mazraoui.'

De fans mogen dus verwachten dat Ajax niet alleen versterkt voor de landstitel, maar ook om op Europees vlak meer bij te zetten. 'Ik heb gezegd dat het niet mooi is als het lukt, maar dat het moet. Die woorden wil ik niet terugtrekken. We werken er hard aan.'

