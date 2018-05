Vitesse denkt aan Groningen keeper Padt als opvolger Pasveer

Het Arnhemse Vitesse denkt komende zomer om doelman Remco Pasveer te vervangen voor Sergio Padt. De goalie heeft momenteel nog een doorlopend contract bij FC Groningen, maar lijk te willen vertrekken.

Waar Remco Pasveer dit seizoen zijn plaats onder de lat verloor aan de talentvolle 22-jarige doelman Jeroen Houwen, doet de jeugddoelman het goed. Toch heeft Vitesse er nooit een geheim van gemaakt de zoektocht naar een ervaren goalie te staken.

Eerder in gesprek met VI liet Fraser al weten dat de club er goed aan zou doen om Jeroen Houwen te verhuren komend seizoen. Voor Vitesse is Padt een directe versterking, waar de goalie nog een doorlopend contract tot medio 2019 heeft bij FC Groningen is Padt ook al international bij Oranje.

