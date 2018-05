Cocu blij met transfervrije Viergever van Ajax

Waar PSV al lang en breed kampioen is van de Eredivisie, kan Cocu de teugels wat laten vieren voor de regerend landskampioen.

Zo speelt PSV zondag tegen FC Groningen haar laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Eerder deze week mocht de selectie een tripje naar Barcelona als cadeau ontvangen. 'In Barcelona hebben we niet getraind, daar was het tijd voor andere dingen. Dat hebben de jongens verdiend,' liet Cocu vrijdag weten in het wekelijkse perspraatje.

Barcelona

PSV plande het tripje naar Spanje tussen de competitieduels in, zodat de gehele selectie mee kon. 'Een aantal jongens krijgt zondag na de wedstrijd direct vrij omdat ze zich op andere zaken moeten voorbereiden.'

Viergever

Maar deze week wist PSV ook al een slag te slaan wat betreft transfers, het haalde Ajax verdediger Nick Viergever binnen. 'Wij zijn zeer blij met de komst van Viergever. Het is een speler die iets kan toevoegen aan de selectie. Een multifunctionele speler met ervaring,' aldus Cocu.

Sinds de landstitel wist PSV niet meer te winnen en speelde het tegen Roda JC en ADO Den Haag gelijk. Waar Cocu aangeeft wel te zullen schuiven in de opstelling tegen FC Groningen, 'Ook tegen FC Groningen gaan we niet het hele elftal overhoop halen. Een aantal wisselingen zou kunnen.'

Luuk de Jong en Marco van Ginkel zijn twijfelgevallen, terwijl Arias is geschorst. Wel lijkt Hirving Lozano op tijd fit te zijn en de jacht op de topscorerstitel te kunnen voortzetten tegen FC Groningen. 'Uiteindelijk moet hij het natuurlijk zelf doen, maar we zijn nu in een situatie beland dat we hem wat meer ruimte kunnen geven. Mochten we hem als team kunnen helpen in zijn doel, zullen we dat niet nalaten.'

