Voor het eerste sinds de invoering van de financiele orde bij de KNVB, is NAC in de derde categorie ingedeeld. Hiermee is de club gezond verklaard door de KNVB.

Vervolg: NAC Breda opgelucht en blij met gezonde status bij KNVB

Waar NAC lang gebukt ging onder de financiele problemen, lijkt het nu definitief de rug te hebben gekeerd naar dat hoofdstuk. . 'Het behoeft geen verdere uitleg dat dit geweldig nieuws is voor alle betrokkenen bij onze club'

'We werken al jarenlang keihard aan het financiële herstel van NAC, dus dan kun je geen groter compliment krijgen. Het maakt mij ontzettend trots dat we, ondanks alle tegenslagen van de afgelopen jaren, financieel staan waar we nu staan,' aldus de Algemeen Directeur.

Waar de club een ijzeren discipline hanteert, wist het in 2015 al naar de tweede categorie te klimmen bij de KNVB. Waar NAC nu is 'gepromoveerd' naar de derde categorie is een flike opsteker voor de club. Waar de club nu niet direct achterover kan leunen, is de toekomst wel een stuk rooskleuriger.

'De komende jaren moet vooral de groei van NAC centraal komen te staan', aldus Goetzee. 'Het is nu zaak om het budget ieder jaar weer een stuk verder op te schroeven en van NAC een stabiele club in de Eredivisie te maken.'

NAC Breda opgelucht en blij met gezonde status bij KNVB

Een korte samenvatting: Voor het eerste sinds de invoering van de financiele orde bij de KNVB, is NAC in de derde categorie ingedeeld. Hiermee is de club gezond verklaard door de KNVB..