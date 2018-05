Steven Gerrard begint trainersloopbaan bij Schots Rangers FC

Als een echte verrassing komt het niet meer, maar Liverpool icoon Steven Gerrard begint zijn trainersloopbaan bij het Schotse Rangers FC.

Waar Steven Gerrard aankomend seizoen begint bij de Schotse gevallen grootmacht, heeft Gerrard een contract ondertekend voor vier seizoenen. Toen Rangers in 2012 failliet verklaard werd en het ver terugzakte, wist Rangers zich via promoties in 2013, 2014 en 2016 terug te knokken naar het hoogste niveau.

Waar de afwezigheid van Rangers FC door Celtic werd gevierd, wist de Schotse recordkampioen maarliefst 7 keer achtereenvolgend kampioen van Schotland te worden. De laatste maal met een overtuigende 5-0 zege op notabene Rangers FC.

De taak aan Gerrard om de succesbeleving terug te brengen naar de Schotse gevallen grootmacht. ''Ik ben vereerd met deze baan', laat Stevie G in een eerste reactie weten. 'Ik heb enorm veel respect voor deze club, de historie en de traditie. Ik kan niet wachten om deze reis te beginnen. We willen de vele successen die deze club heeft behaald weer terugbrengen.'

