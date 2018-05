Aanvaller Stef Nijland van PEC Zwolle speelt komend seizoen mogelijk voor De Graafschap. De nummer van de Jupiler League wil de 29-jarige Nijland graag aantrekken, zo meldt De Gelderlander. Nijland is na dit seizoen transfervrij.

Vervolg: Nijland verruilt PEC Zwolle mogelijk voor De Graafschap

Volgens de krant hebben De Graafschap en Nijland al twee keer gesproken over een transfer. De Graafschap-trainer Henk de Jong ziet in Nijland een goede versterking voor komend seizoen. Bij Zwolle raakte Nijland dit seizoen op een zijspoor en hij speelde zestien competitieduels waarvan vijf als basisspeler. In die duels scoorde hij één keer.

Eerder speelde Nijland ook voor FC Groningen, PSV, Willem II, NEC Nijmegen en Brisbane Roar. Nijland stond altijd bekend als een groot talent en hij ging in 2008 naar PSV, waar hij echter niet doorbrak.

Mogelijk blijft Nijland in de Eredivisie actief, want De Graafschap kan nog promoveren. In de halve finales van de play-offs neemt de club het op tegen SC Telstar. Mocht het winnen van Telstar over twee duels volgt nog een finale.

