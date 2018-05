Witsche: Vroeger kon je als jeugdspeler geen transfer maken

Oud Ajacied Richard Witschge ziet een groot verschil in de voetbalwereld van vroeger en van de tegenwoordige tijd.

'Er zijn grote verschillen tussen de jeugdopleiding van nu en van mijn tijd als jeugdspeler,' laat de oud Ajacied weten op de clubwebsite van Ajax. 'Vroeger hadden we bijvoorbeeld één fysio voor de gehele jeugdopleiding.'

'Er was een klein hokje waarin hij zat: als je last had kwam je haast nooit aan de beurt. Je kreeg een beetje paraffine geloof ik. Verder waren er haast geen behandelingen, geen tape of iets dergelijks.'

De oud Ajacied ziet met regelmaat dat jonge spelers te vroeg de overstap maken naar het buitenland, 'Als een speler van de B1 nu vier wedstrijden op rij goed speelt wordt hij al gek gemaakt en kunnen ze naar alle grote clubs in Europa. In mijn tijd werden er nooit jeugdspelers getransfereerd. Ik ben in de jeugd één keer gevraagd, dat was toen ik in de A1 speelde en mijn broer (Rob, red.) in het eerste. We konden samen naar Benfica.'

'Het is een groot nadeel voor de jeugdspelers van nu. In onze tijd had je het doel om in de basis te komen van je eigen elftal, met als uiteindelijke droom het eerste van Ajax. Die droom wordt nu weleens onderbroken door zaakwaarnemers en clubs uit Europa.'

