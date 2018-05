Klinsmann: Kane is completer speler

Duits oefenmeester Jürgen Klinsmann is een genieter van het spel van Tottenham Hotspur spits Harry Kane. In de ogen van de Duitser is Kane een complete speler.

Waar de Duitser in het seizoen 94/95 voor het Engelse Tottenham Hotspur uitkwam, kwam Klinsmann destijds tot 29 doelpunten per seizoen. 'Ik ben een groot bewonderaar van Harry, hij is erg compleet in zijn spel,' aldus de Duitser op de clubwebsite.

'Hij kan scoren met zijn linkervoet, rechtervoet, zijn hoofd en hij is een grote passer van de bal. Hij is ook een geweldig aanspeelpunt, een beetje zoals Teddy Sheringham was. Hij was ook altijd compleet als speler.'

'Ik ben nog gelukkiger omdat hij uit die geweldige cultuur komt die is gecreëerd door the Spurs, een product van de jeugdopleiding. Dat maakt je supertrots omdat je je nog meer verbonden voelt met hem. Ik denk gewoon dat de basis van elke club in de wereld zijn eigen producten is, zijn eigen spelers.'

