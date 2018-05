V.d Vaart: 'Natuurlijk blijf ik het liefst in Denemarken actief'

Rafael v.d Vaart wil er graag nog een seizoen aan vastplakken, alleen weet de Nederlander op dit moment nog niet waar precies.

Waar het contract van V.d Vaart komende zomer afloopt bij zijn huidige werkgever FC Midtjylland, is het uitgesloten dat de toekomst van V.d Vaart ligt bij de club uit Denemarken. Dit seizoen kwam de middenvelder tot slechts twee invalbeurten.

In gesprek met De Telegraaf laat V.d Vaart weten: 'Het liefst blijf ik in Denemarken spelen, want ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik ga binnenkort eerst lekker op vakantie. Op dit moment houd ik alle opties open, maar een club in de zandbak of iets dergelijks staat niet op de planning.'

V.d Vaart zelf denkt nog allerminst aan stoppen, 'Afgelopen maandag heb ik nog gespeeld met het tweede elftal. Dat wil ik zelf graag, omdat wedstrijden spelen het allermooiste is dat er bestaat. Daarom wil ik ook nog zeker een jaar lekker blijven ballen.'

