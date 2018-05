Olympisch voetbal in 2020 gespeeld door heel Japan

Het voetbaltoernooi dat wordt gespeeld tijdens de Olympische Spelen van 2020, zal worden afgewerkt door heel Japan. Het overkoepelend orgaan IOC ging akkoord met de zeven speelstadions in Japan voor het mannen en vrouwenvoetbal.

Twee voetbalstadions liggen in Tokio zelf, de andere zullen worden afgewerkt in Sapporo, Rifu, Kashima, Saitama en Yokohama. 'We zijn heel blij dat het IOC groen licht heeft gegeven,' liet voorzitter Yoshiro Mori van het Japanse organisatiecomité weten.

'Dat betekent dat alle locaties voor de Olympische en Paralympische Spelen nu zijn vastgesteld.' Het voetbaltoernooi zal twee dagen voordat de officiele openingsceremonie plaatsvindt starten. De finale zal worden gespeeld op 8 augustus 2020.

De voetbalsters van Nederland hopen volgend jaar op het WK in Frankrijk een toegangsticket te bewerkstelligen voor de Olympische Spelen in Japan.

