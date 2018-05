Duits doelman Neuer liep jl. september voor de derde keer een breuk op aan zijn middenvoetsbeentje, waardoor de doelman een race tegen de klok aanging richting het WK.

Vervolg: Neuer traint weer met groep: Stapje dichterbij WK

Maar de Duitser is donderdag op het trainingsveld met de selectie van Bayern gezien, waardoor opnieuw een grote stap is gezet richting het WK door de goalie van Bayern en het nationaal elftal. Met een kleine groep spelers was Neuer voor het eerst onder de selectie, waar vele spelers zich na de uitschakeling in de Champions League niet lieten zien.

Arjen Robben werkte een individueel programma af en herstelde hiermee van zijn spierblessure.

Neuer traint weer met groep: Stapje dichterbij WK

Een korte samenvatting: Duits doelman Neuer liep jl. september voor de derde keer een breuk op aan zijn middenvoetsbeentje, waardoor de doelman een race tegen de klok aanging richting het WK..