Gio trekt voetbalschoenen aan voor afscheidsduel Kuyt

Waar Feyenoord trainer Giovanni van Bronckhorst in 2010 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, trekt de oefenmeester voor een keer opnieuw zijn voetbalschoenen aan.

Voor het afscheidsduel van Feyenoord icoon Dirk Kuyt trekt Feyenoord coach Van Bronckhorst zijn voetbalschoenen nog een keer aan. Gio is hiermee een van de sterren die op 27 mei in het afscheidsduel van Dirk Kuyt in actie zal komen.

Onder meer oud Feyenoord spelers Salomon Kalou en Jerzy Dudek trekken ook hun voetbalschoenen aan voor het afscheidsduel van Kuyt. Op 27 mei wordt het duel gespeeld in de Rotterdamse Kuip, waar een mix van het huidige en ’oude’ Feyenoord, een selectie van Oranjespelers van vooral de WK’s van 2010 en 2014 én de ’Vrienden van Dirk samen Kuyt eren.

De opbrengt van het duel zal geheel ten goede komen aan de Dirk Kuyt Foundation, de Feyenoord Foundation en Support Casper.

