Mourinho: Blind en Fellaini komen nog gewoon voor in mijn plannen

Al wekenlang gaat het rond dat het duo Matteo Darmian en Daley Blind van Manchester United mag uitkijken naar een nieuwe werkgever, maar als het aan de Portugese oefenmeester Mourinho ligt hoeft dat helemaal niet.

'Zij maken deel uit van mijn plannen. Ik laat hen komende zomer niet vertrekken. Als een speler zelf wil vertrekken en het juiste bod komt binnen, dan overwegen we dat, omdat we altijd willen dat spelers gelukkig zijn. Als deze twee spelers willen vertrekken, zullen we zien wat er gebeurt,' aldus de Portugees.

Mourinho is nog steeds vol lof over het duo, 'Ik wil hen niet verkopen na dit seizoen, ik wil hen behouden voor Manchester United.' De Belg Fellaini liet eerder in een uitgebreid interview weten te willen vertrekken, het contract van de Belg loopt ook het eind van het seizoen af. Maar Mourinho lijkt snel te willen verlengen met de sterkhouder.

'Ik heb er nog steeds een goed gevoel over. Hij is belangrijk, hij is een speler naar mijn hart. Omdat hij een aflopend contract heeft, heeft hij zijn toekomst in eigen hand. Marouane weet dat ik hem hier wil houden en hij weet dat de club dat ook wil.'

Maar Mourinho legt de bal ook neer bij de Belg zelf, 'Volgens mij is hij graag speler van Manchester United. Volgens mij houdt hij ook van het gevoel dat er een manager is die het volste vertrouwen in hem heeft. Ik heb het gevoel dat hij graag wil blijven, maar als hij kiest voor een vertrek, dan is dat zo.'

